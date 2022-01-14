​Гаджиев – о лимите: «Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого»

Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился своими мыслями по поводу лимита на легионеров в чемпионате России. Ходят слухи, что в обозримом будущем в РПЛ может произойти смягчение лимита.

В настоящий момент, как известно, клуб может заявить на сезон только восьмерых игроков с иностранным паспортом.

Потенциальное смягчение лимита Гаджиев в комментарии для sport24 назвал правильным решением. По мнению тренера, лимит пагубно влияет на результаты клубов России в еврокубках.

«Из-за лимита создаются слишком вольготные условия для россиян. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого», - поделился Гаджиев своими мыслями.

Также Гаджиев отметил, что нужно уделять особое внимание подготовке молодых российских футболистов. В настоящий момент подготовка оставляет желать лучшего, считает известный специалист. Гаджиев призывает российских игроков не жаловаться на то, что их не ставят в состав из-за иностранцев, а выдерживать конкуренцию.