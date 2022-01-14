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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван возможный формат нового лимита на легионеров в РПЛ слухи

14 Января 2022 • 14:35 Комментировать

Лимит на легионеров является одной из наиболее обсуждаемых тем в российском футболе. В последние годы результаты клубов России на европейской арене не впечатляют, и многие связывают спад как раз с лимитом, обеспечивающим российским игрокам тепличные условия. В настоящий момент в РПЛ работает заявочный лимит - каждый клуб может включить в заявку на сезон из 25 человек не более 8 легионеров. При этом все они могут играть на поле одновременно.

Варианты изменения лимита обсуждаются регулярно. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» пишет о том, что формат лимита может быть следующим: 13 легионеров + 8 россиян + 4 воспитанника в заявке команды на сезон. При этом одновременно на поле может находиться не более 8 игроков с иностранным паспортом.

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров РПЛ
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