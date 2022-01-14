​Ломовицкий вспомнил, как Месси не дал ему автограф

Новоиспечённый хавбек «Рубина» Александр Ломовицкий вспомнил, как в своё время ему не удалось заполучить автограф Лионеля Месси. Случилось это в 2012 году, когда «Спартак» играл против «Барселоны» на групповой стадии Лиге чемпионов. Ломовицкий, как и другие представители академии «красно-белых», тогда подавали мячи в «Лужниках».

«Я ему кричу, показываю, машу руками, прошу расписаться. А он просто идёт мимо, хотя точно слышал и видел меня», - поделился Ломовицкий своими воспоминаниями для Sports.ru. Футболист отметил, что тогда очень огорчился.

Напомним, что в ноябре 2012 года «Спартак» проиграл дома «Барселоне» с результатом 0:3.