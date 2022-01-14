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Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради «Спартака»

14 Января 2022 • 13:58 Комментировать

Ямайский форвард Шамар Николсон, пополнивший ряды московского «Спартака» в зимнее трансферное окно, принял решение отказаться от вызова в национальную команду страны на предстоящие поединки отборочного этапа чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Jamaica Star.

Новичок «красно-белых» решил остаться в расположении команды, чтобы побыстрее адаптироваться к новым одноклубникам.

Таким образом, Шамар пропустит матчи квалификации мундиаля против Мексики, Панамы и Коста-Рики.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» за девять миллионов евро. Он подписал с «красно-белыми» контракт до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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