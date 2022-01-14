Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради «Спартака»

Ямайский форвард Шамар Николсон, пополнивший ряды московского «Спартака» в зимнее трансферное окно, принял решение отказаться от вызова в национальную команду страны на предстоящие поединки отборочного этапа чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Jamaica Star.

Новичок «красно-белых» решил остаться в расположении команды, чтобы побыстрее адаптироваться к новым одноклубникам.

Таким образом, Шамар пропустит матчи квалификации мундиаля против Мексики, Панамы и Коста-Рики.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» за девять миллионов евро. Он подписал с «красно-белыми» контракт до лета 2026 года.