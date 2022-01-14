Бакаев: «Хочу остаться в «Спартаке»

Хавбек столичного «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался насчет своего будущего в стане «красно-белых».

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай бог. Хочу ли я остаться? Конечно», - цитирует полузащитника «Спорт-экспресс».

Боссы столичного клуба пока не вынесли окончательного вердикта по судьбе 25-летнего футболиста. Срок действия контракта между Зелимханом и «Спартаком» истекает в конце июня текущего года.

Бакаев является игроком «народной команды» с 2014 года. В текущем сезоне российской Премьер-лиги на счету полузащитника три голевые передачи и пять «горчичников» в 16 поединках.