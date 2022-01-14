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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Госдумы выступил за запрет легионеров в чемпионате России

14 Января 2022 • 13:22 Комментировать (2)

Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о лимите на иностранных футболистов в чемпионате России. Поговаривают, что в следующем сезоне лимит может быть изменен.

Депутат считает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он выступает за полный запрет легионеров в РПЛ.

«Нужно давать дорогу нашей молодежи, которая не может иметь достаточное игровое время. Это негативно отражается на сборной. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», - передает слова депутата Sport24.

Стоит напомнить, что согласно регламенту, с сезона-2020/2021 лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Терюшков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ILLNAT
14 Января 2022 в 14:06
Ну,тогда,проводя параллели с практически однофамилицей г-на депутата,всех его коллег следует обнулить.)
Spirit
14 Января 2022 в 13:32
может лучше депутатов запретить?
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