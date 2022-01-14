Депутат Госдумы выступил за запрет легионеров в чемпионате России

Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о лимите на иностранных футболистов в чемпионате России. Поговаривают, что в следующем сезоне лимит может быть изменен.

Депутат считает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он выступает за полный запрет легионеров в РПЛ.

«Нужно давать дорогу нашей молодежи, которая не может иметь достаточное игровое время. Это негативно отражается на сборной. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», - передает слова депутата Sport24.

Стоит напомнить, что согласно регламенту, с сезона-2020/2021 лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.