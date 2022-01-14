Черчесов рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Ференцвароше»

Бывший главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов, возглавивший в декабре прошлого года «Ференцварош», рассказал, как обстоят дела с изучением венгерского и английского языка.

«С венгерским проблематично, реально сложный язык. Английский улучшаю, через месяц буду готов ответить на любой вопрос. Лучше говорю по-немецки, разумеется», - передает слова 58-летнего специалиста «Спорт-экспресс».

Также тренер посетовал на серьезную потерю игроков. По словам Черчесова, десять футболистов заразились коронавирусом, а еще на трех он не может рассчитывать из-за их поездки на Кубок Африки.

Официально о назначении Станислава Саламовича было объявлено 20 декабря 2021 года. Российский тренер заключил с флагманом венгерского футбола долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.

«Ференцварош» является действующим чемпионом страны. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в местном чемпионате, опережая ближайшего конкурента на одно очко.