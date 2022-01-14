Бывший игрок «Спартака» Шешуков - об экс-одноклубнике: «Он курил марихуану перед матчами, концентрация в организме зашкаливала»

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Шешуков высказался о пристрастии своего бывшего одноклубника по «Лучу» Александра Тихоновецкого к легким наркотическим веществам.

«Доходило до того, что это происходило перед играми. У него концентрация в организме зашкаливала. Раз в 300 превышала норму. Это не история про покурить раз в неделю», - передает слова Шешукова «Спорт-экспресс».

Напомним, что за употребление марихуаны Тихоновецкий был отстранен от футбола на восемь месяцев. Это произошло в 2006 году.

Тихоновецкий больше всего запомнился болельщикам по выступлениям за «Луч» из Владивостока.