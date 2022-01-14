Московский ЦСКА проводит тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Во время одного из занятий голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев отметился эффектным голом с дальней дистанции, поразив «девятку» ворот.

Напомним, что первый зимний сбор подопечных Алексея Березуцкого продлится до 24 января. Затем последуют еще два сбора.

Контракт Акинфеева с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Судя по последним новостям, стороны договорились о пролонгации сотрудничества.

После первой половины сезона ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.