Григалава может перейти в «Химки»

Грузинский защитник Гиа Григалава может получить работу в подмосковных «Химках». Как сообщила пресс-служба клуба, 32-летний футболист вместе с командой отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Последним клубом Григалавы был тульский «Арсенал». В первой половине нынешнего сезона российской Премьер-лиги грузин провел 18 поединков, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

На днях «Химки» оформили громкий трансфер по российским меркам. Ряды аутсайдера чемпионата пополнил 38-летний защитник Юрий Жирков, ранее выступавший за «Зенит» и «Челси».