Семак требует новый контракт для Сутормина

Хавбек Алексей Сутормин, у которого истекает срок действия контракта с петербургским «Зенитом», может остаться в команде. Как стало известно Metaratings.ru, наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак лично заинтересован в сохранении игрока.

Специалист настаивает на том, чтобы Сутормину предложили новое соглашение. Тренер уже обратился с соответствующей просьбой к боссам петербургского клуба.

Договор Алексея с чемпионом России рассчитан до конца июня текущего года. В связи с этим он может уже сейчас вести переговоры с потенциальными работодателями. Интерес к полузащитнику проявляют ЦСКА, «Рубин» и «Динамо».