Легионер «Динамо» заразился коронавирусом

Один из футболистов московского «Динамо» заразился коронавирусной инфекцией. Об этом информирует Sport24.

Положительный тест на COVID-19 сдал уругвайский защитник Диего Лаксальт, который еще не вернулся в расположение «бело-голубых». По данным источника, болезнь протекает в легкой форме

Футболист сейчас находится у себя на родине. В ближайшие дни он сдаст еще один тест. Если он будет отрицательным, Диего присоединится к «Динамо» на тренировочном сборе.

В нынешнем сезоне чемпионата России 28-летний уругваец принял участие в семи матчах, в которых получил три желтые карточки.