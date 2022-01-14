Экс-начальник ЦСКА и «Динамо» трудоустроился в «Химках»

Футбольный функционер Сергей Якунчиков трудоустроился в подмосковных «Химках». Он занял должность начальника команды, об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба Премьер-лиги.

Стоит отметить, что только вчера, 13 января, было объявлено об уходе Якунчикова с аналогичного поста в столичном «Динамо». Ранее он также работал в московском ЦСКА и «Велесе».

«Химки» неудачно провели первую половину сезона-2021/2022 российской Премьер-лиги. После 18 сыгранных туров подмосковный коллектив набрал 14 баллов и находится на самом дне турнирной таблицы.