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Экс-начальник ЦСКА и «Динамо» трудоустроился в «Химках»

14 Января 2022 • 10:05 Комментировать

Футбольный функционер Сергей Якунчиков трудоустроился в подмосковных «Химках». Он занял должность начальника команды, об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба Премьер-лиги.

Стоит отметить, что только вчера, 13 января, было объявлено об уходе Якунчикова с аналогичного поста в столичном «Динамо». Ранее он также работал в московском ЦСКА и «Велесе».

«Химки» неудачно провели первую половину сезона-2021/2022 российской Премьер-лиги. После 18 сыгранных туров подмосковный коллектив набрал 14 баллов и находится на самом дне турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Якунчиков
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