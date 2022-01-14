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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» согласовал трансфер форварда «Локомотива»

14 Января 2022 • 09:22 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович близок к смене клубной прописки. Игрок переходит в «Рубин». Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-директор «железнодорожников» Кирилл Брейдо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали детали трудового договора. За своего футболиста «Локомотив» получит один миллион евро.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 23-летний белорусский нападающий поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

По итогам первой части сезона-2021/2022 «Локо» идет на шестом месте в таблице РПЛ, а «Рубин» располагается на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Виталий Лисакович
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