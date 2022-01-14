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Акинфеев рассказал, как провёл зимний отпуск

14 Января 2022 • 08:54 Комментировать

Многолетний лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в разговоре с клубной пресс-службой рассказал, как провел зимний отпуск. На днях делегация «армейцев» отправилась в Испанию на первый тренировочный сбор.

«Как провел отпуск? Был дома с семьей, никуда не ездил, тренировался», - лаконично высказался 35-летний страж ворот.

Напомним, что действующий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в конце текущего сезона. Ранее московский клуб и вратарь анонсировали пролонгацию сотрудничества.

Игорь является воспитанником «армейцев». Цвета первой команды вратарь защищает с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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