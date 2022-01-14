Комбаров прокомментировал решение Ещенко стать тренером «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко принял решение о завершении карьеры. После этого было объявлено, что экс-футболист продолжит карьеру в тренерском штабе «народной команды». Своим мнением по этому поводу поделился экс-игрок «красно-белых» и сборной России Дмитрий Комбаров.

«Он счастлив назначению. Я поддерживаю решение Андрея. Он уже давно не появлялся на поле, почему бы не перейти в штаб. Время настало», - передает слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

Ещенко выступал за спартаковцев с 2016 года. Последнее время опытный защитник не проходил в состав первой команды и принимал участие в матчах дублирующего состава.

Отметим, что в активе Андрея 14 матчей за национальную сборную России.