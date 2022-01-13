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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев выступил против отмены лимита в РПЛ

13 Января 2022 • 20:53 Комментировать (1)

Бывший боксер, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев выразил мнение, что при смягчении лимита на легионеров в РПЛ, российские футболисты будут получать гораздо меньше игрового времени, чем сейчас.

«Я никогда не был за отмену лимита. Считаю, что, если лимита не будет, наши футболисты станут еще меньше играть», – цитирует слова Валуева «РБ Спорт».

Напомним, в сети ранее появлялась информация о том, что со следующего сезона руководство РПЛ может внести коррективы в лимит на легионеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Валуев РПЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
shatun
13 Января 2022 в 21:06
Ему что вообще мозг отбили,куда он лезет.Это тоже самое что повар будет рассказывать о металлургии.
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