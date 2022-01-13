Валуев выступил против отмены лимита в РПЛ

Бывший боксер, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев выразил мнение, что при смягчении лимита на легионеров в РПЛ, российские футболисты будут получать гораздо меньше игрового времени, чем сейчас.

«Я никогда не был за отмену лимита. Считаю, что, если лимита не будет, наши футболисты станут еще меньше играть», – цитирует слова Валуева «РБ Спорт».

Напомним, в сети ранее появлялась информация о том, что со следующего сезона руководство РПЛ может внести коррективы в лимит на легионеров.