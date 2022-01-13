​«Зенит» имеет две формулы контракта для Ракицкого

Будущее Ярослава Ракицкого является предметом спекуляций, поскольку действующий контракт украинского защитника с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021/2022, то есть по правилам ФИФА игрок может вести переговоры с другими клубами уже сейчас. При этом питерский клуб будет стараться сохранить украинца в своих рядах. Как стало известно «РБ Спорт», у «сине-бело-голубых» есть две формулы нового контракта Ракицкого – на один год или на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Остаётся напомнить, что за «Зенит» Ярослав Ракицкий выступает с 2019 года после перехода из донецкого «Шахтёра». В текущем сезоне украинец провёл 22 матча, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.