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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» имеет две формулы контракта для Ракицкого

13 Января 2022 • 19:49 Комментировать

Будущее Ярослава Ракицкого является предметом спекуляций, поскольку действующий контракт украинского защитника с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021/2022, то есть по правилам ФИФА игрок может вести переговоры с другими клубами уже сейчас. При этом питерский клуб будет стараться сохранить украинца в своих рядах. Как стало известно «РБ Спорт», у «сине-бело-голубых» есть две формулы нового контракта Ракицкого – на один год или на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Остаётся напомнить, что за «Зенит» Ярослав Ракицкий выступает с 2019 года после перехода из донецкого «Шахтёра». В текущем сезоне украинец провёл 22 матча, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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