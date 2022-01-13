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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смолов попрощался с «Локомотивом»

13 Января 2022 • 19:37 Комментировать

В среду было официально объявлено о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». На следующий день 21-летний нападающий сделал на своей страничке в «Инстаграме» публикацию, попрощавшись с «железнодорожниками».

«Хочу от всей души поблагодарить ФК «Локомотив» за эти три с половиной года», - написал Смолов под серией фотографий.

Помимо клуба, Смолов поблагодарил команду, всех сотрудников и фанатов «Локомотива». В завершении футболист пожелал команде успехов.

Напомним, что Фёдор Смолов подписал с «Динамо» контракт по схеме «1,5+1». Форвард вернулся в клуб, где он и начинал свою профессиональную карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Фёдор Смолов
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