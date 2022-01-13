​В «Спартаке» осталось только два игрока в категории 30+

В четверг «Спартак» объявил о том, что защитник Андрей Ещенко завершил карьеру в возрасте 37 лет. Ещенко остался в московском клубе, но теперь у него будет новая роль – он перешёл на работу в тренерском штабе команды.

После ухода Андрея Ещенко в составе «Спартака» осталось только два игрока в возрастной категории 30+. Это нападающий Куинси Промес (30 лет) и полузащитник Виктор Мозес (31 год).

Первую часть чемпионата России «Спартак» завершил лишь на девятой позиции в турнирной таблице. В декабре на тренерском мостке «красно-белых» произошла перестановка – Паоло Ваноли сменил Руя Виторию.