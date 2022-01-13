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​Агент подтвердил возможный переход Кучаева в «Рубин»

13 Января 2022 • 18:55 Комментировать

В зимнее трансферное окно хавбек Константин Кучаев может сменить ЦСКА на «Рубин». Возможность перехода подтвердил агент 23-летнего полузащитника Александр Клюев, давший комментарий для sport24. При этом представитель Кучаева не стал называть никаких сроков, дав понять, что всё зависит от клубов.

Константин Кучаев является воспитанником ЦСКА. За первую команду московских «армейцев» полузащитник провёл во всех соревнованиях 115 матчей. В них футболист записал на свой счёт 8 голов и 9 результативных передач.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Кучаева в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Константин Кучаев трансферы футбола - зима 2022
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