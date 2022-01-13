Пресс-служба «Спартака» проинформировала общественность о том, что Андрей Ещенко повесил бутсы на гвоздь. Удивительно, что 37-летний футболист завершил карьеру спустя два дня после того, как он вызвал возмущение фанатов после публикации фотографии в стрингах.

В текущем сезоне Андрей Ещенко за «Спартак» не играл. Всего же за основу «красно-белых» футболист провёл 109 игр, в которых забил один гол и отдал три голевых паса. Со «Спартаком» Ещенко выиграл титул чемпиона России и Суперкубок в 2017 году.

Теперь Андрей Ещенко будет работать в тренерском штабе «Спартака». Клуб побежал теперь уже экс-футболисту удачи на новом поприще.