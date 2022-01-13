Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ещенко завершил карьеру через два дня после публикации фото в стрингах официально

13 Января 2022 • 18:44 Комментировать (5)

Пресс-служба «Спартака» проинформировала общественность о том, что Андрей Ещенко повесил бутсы на гвоздь. Удивительно, что 37-летний футболист завершил карьеру спустя два дня после того, как он вызвал возмущение фанатов после публикации фотографии в стрингах.

В текущем сезоне Андрей Ещенко за «Спартак» не играл. Всего же за основу «красно-белых» футболист провёл 109 игр, в которых забил один гол и отдал три голевых паса. Со «Спартаком» Ещенко выиграл титул чемпиона России и Суперкубок в 2017 году.

Теперь Андрей Ещенко будет работать в тренерском штабе «Спартака». Клуб побежал теперь уже экс-футболисту удачи на новом поприще.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Evgen 86
13 Января 2022 в 19:10
А куда клуб побежал?
Хасанович Висэйт
13 Января 2022 в 19:02
Типичный россиянин))
NOBODY
13 Января 2022 в 19:00
Пресс-служба «Спартака» проинформировала общественность о том, что Андрей Ещенко повесил бутсы на гвоздь.

По-моему неправильно написали....надо так - "...повесил СТРИНГИ на гвоздь"...
DAG_ARSA
13 Января 2022 в 18:49
ушёл красиво
ILLNAT
13 Января 2022 в 18:59
))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Агент подтвердил возможный переход Кучаева в «Рубин»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Хавбек «Спартака» Бакаев пока не вступает с переговоры с другими клубами
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев отреагировал на критику Галицкого
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Федотов озвучил задачу «Сочи» в РПЛ
17:18 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» сделал предложение ЦСКА по Кучаеву
16:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-одноклубник Классена отрицает обвинения в издвательствах над новичком «Спартака» эксклюзив
16:51 · Россия. Премьер-лига
Стали известны соперники «Краснодара» в ходе первого тренировочного сбора
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Каттани рассказал, чем «Спартак» может гордиться на трансферном рынке 2
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» Каттани: «Не знаю, когда будет результат, но он будет»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Если честно, ситуация в «Спартаке» не подходит моему характеру» 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин откликнулся на «звонок» Глушакова с призывом ехать в «Химки» фото
15:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» усилился норвежским полузащитником официально
15:11 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» рассказали, реален ли трансфер Кокорина
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков «позвонил» Кокорину и позвал в «Химки» 1 фото
14:32 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Смолов восполнит дефицит в атаке «Динамо» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем