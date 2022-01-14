Франция грабит «Спартак» и «Зенит», «Локо» обновляет атаку, Мбаппе и Холанн уезжают в Испанию: трансферы и слухи недели

Резко проскочила половина января. Середина зимы – разгар трансферного межсезонья, «окна» открыты уже вторую неделю. Очень много переходов уже состоялось, ещё столько же - планируетя. Есть что обсудить. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и трансферов за прошедшую неделю. По традиции, самые интересные новости, слухи, свершившиеся и «не очень» переходы собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Франция грабит «Спартак» и «Зенит»

Лето 2022 – время, когда у многих топ-игроков заканчиваются контракты. И по неведомой случайности почти каждый не собирается продлевать соглашение с нынешним клубом. Самуэль Жиго и Сердар Азмун – безусловные топы для РПЛ. На 99,9% летом мы лишимся обоих. Да ещё и без солидных выплат. Жиго много раз заявлял, что покидает России и не собирается продлевать контракт со «Спартаком», Самуэль хочет быть поближе к сыну.

Деньги за французского защитника «красно-белым» никто не предлагает, но претендентов масса. Главным стал «Марсель», который летом планирует знатно укрепить оборону. Кроме Жиго провансальцы претендуют и на Сеада Колашинаца. Самуэль считает вариант с «Марселем» приоритетным, что понять легко. Ведь ранее Жиго сватали в мексиканский «Тигрес» или турецкий «Трабзонспор».

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Если «Спартак» за Жиго ничего не получит точно, то у «Зенита» ещё есть шанс выручить хоть какие-то деньги за Азмуна. Но и тут клуб из Франции просто грабит наших. «Лион» предлагает за иранского форварда максимум 3 миллиона евро, а питерцы хотят минимум 6. Переговоры продолжаются, но претендентов на Азмуна всё меньше. Вероятнее всего, «Зениту» придётся летом отпустить Сердара бесплатно. Копеечная выплата в 3 млн евро зимой не закрывает потерю важнейшего форварда на плей-офф Лиги Европы и решающие туры РПЛ. Хотя питерцы уже объявили о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев», освежив нападение.

«Локомотив» продолжает обновление

Никак не закончится перестройка в Черкизово. На зимы запланировано избавление от возрастных форвардов и подписание нового топ-бомбардира. Первая задача выполнена: Фёдора Смолова отправили в «Динамо», контракт с Зе Луишем просто расторгли. Вторая задача тоже закрыта: у пражской «Славии» выкупили Яна Кухту. В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл 16 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 ассиста в чемпионате Чехии (но тамошний уровень мы помним по статистике Николая Комличенко, который потух в РПЛ), а также трижды отличился в пяти матчах Лиги конференций.

«Краснодар» продаёт, покупает и назначает тренера

Самая лихая отставка тренера состоялась в «Краснодаре». Сергей Галицкий уволил Виктора Ганчаренко также быстро, как срывают пластырь. Однако бурная трансферная деятельность не прекращается. «Краснодар» приобрёл чемпиона Бразилии в составе «Атлетико Минейро» (вместе с Халком) – Хуниора Алонсо. 28-летний крайний защитник подписал контракт на 4 года. Освобождать легионерское место для парагвайца, видимо будет Тонни Вильена. Голландца предложили «Галатасараю», да и сам он изъявляет желание сменить обстановку. Вторым трансфером на выход наверняка станет Дмитрий Стоцкий, по которому сделал предложение «Уфа». И в параллель со всеми трансферными делами нашёлся новый тренер – Давид Фарке согласился переехать на юг России.

Европейские чемпионаты

Новые Роналду и Месси для Ла Лиги

Серия очень громких заявлений прозвучала относительно двух главных звёзд мирового футбола на ближайшие 10 лет. Причём высказывались люди очень влиятельные. Жоан Лапорта выразил уверенность, что грядущим летом «Барселона» купить Эрлинга Холанна у «Боруссии». Минимальная сумма выкупа в 75 млн евро смотрится копеечно, зарплатную ведомость уже разгружают. Подтверждает мысли Лапорты и Мино Райола, и родственники Эрлинга Холанна. Хотя все эти разговоры могут быть лишь агентской игрой.

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Рад переезду Эрлинга Холанна в «Барселону» и Флорентино Перес. Да, да, президент «Реала» доволен, что у Ла Лиги будет новое противостояние. Перес видит гениальным маркетинговым ходом приглашение Мбаппе в «Реал», которое он тоже называет чуть лине свершенным фактом, и Холанна в «Барселону». Обновлённая версия противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси – так обозначил летние сделки президент «Реала». Перес активно ведёт переговоры с Килианом и его окружением, Мбаппе своё будущее видит только в Мадриде – уверяет французская пресса. Правда, диспозиция может измениться, если «ПСЖ» уговорит Зинедина Зидана стать главным тренером.