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​Хавбек «Спартака» Бакаев пока не вступает с переговоры с другими клубами

13 Января 2022 • 18:23 Комментировать

Будущее полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева остаётся туманным, ведь действующий контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Как сообщается в телеграм-канале «Спартак КБ Телега», у Бакаева есть предложения от других клубов, но 25-летний футболист не готов вступать в переговоры, пока не прояснится ситуация со «Спартаком». Пока что представители московского клуба и Бакаева за стол переговоров не садились. Это должно произойти в обозримом будущем.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» 23 матча. На счету хавбека один гол и четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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