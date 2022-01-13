​Мусаев отреагировал на критику Галицкого

Экс-рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на критику в адрес владельца клуба Сергея Галицкого.

Напомним, что «Краснодар» в четверг объявил о назначении на должность главного тренера Даниэля Фарке, ранее работавшего в «Норвиче». Некоторые эксперты преуменьшили факт прихода в краснодарский клуб специалиста, выступавшего в Премьер-лиге Англии, указывая на низкий уровень немца в европейской системе координат.

По мнению Мусаева, которое он озвучил в комментарии для Sports.ru, Галицкий не обращает внимания на чужие мнения.

«Назначил он молодого Мусаева, все говорят: «Сошёл с ума». Назначил опытного Ганчаренко: «Назначь иностранца». Назначил иностранца из АПЛ – говорят, что опять плохой выбор», - высказался Мусаев. Он отметил, что всем угодить невозможно.

«Краснодар» после первой части сезона располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.