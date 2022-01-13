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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыты пункты контракта Кокорина со «Спартаком» о премиях

13 Января 2022 • 17:39 Комментировать (2)

Уже почти год Александра Кокорина со «Спартаком» связывают одни лишь воспоминания, но в прессе то и дело появляются интересные инсайды, касающиеся периода форварда в московском клубе. В четверг вот телеграм-канал Baza раскрыл пункты контракта Кокорина со «Спартаком», касающиеся премиальных выплат.

Согласно опубликованным данным, Кокорин получал более 258 тысяч евро (более 22 миллионов рублей) ежемесячной премии, если не нарушал правил, то есть не опаздывал на тренировки, не допускал нарушений режима и так далее.

Кокорин мог заработать почти 690 тысяч евро (почти 60 миллионов рублей), если бы в какой-то из сезонов оформил 15 результативных действий за «Спартак». Этот пункт остался невыполненным.

Выделяется в документе и подписной бонус, превышающий 4 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
wertygaz
13 Января 2022 в 18:13
Можно я такой контракт подпишу, обещаю играть не хуже Кокорина...
Volond
13 Января 2022 в 17:55
Нехило футболюги получают, было бы за что
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