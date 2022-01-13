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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов озвучил задачу «Сочи» в РПЛ

13 Января 2022 • 17:30 Комментировать

После первой части сезона «Сочи» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Рулевой команды Владимир Федотов получил вопрос по поводу задач его команды.

По словам Федотова, руководители «Сочи» ставили перед командой задачу выступить не хуже, чем год назад. По итогам прошлого чемпионата, напомним, сочинцы заняли пятую позицию.

При этом Федотов дал понять, что команда попытается замахнуться на что-то большее.

«Плох солдат, который не хочет стать генералом. Нам нужно показывать свой максимум в каждой игре», - сказал тренер «Сочи», отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса» по поводу того, устроит ли команду финиш на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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