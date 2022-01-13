​«Рубин» сделал предложение ЦСКА по Кучаеву

«Рубин» продолжает работать над трансфером хавбека Константина Кучева из ЦСКА. Журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что казанский клуб направил московским «армейцам» предложение по 23-летнему футболисту. Речь идёт об аренде на вторую часть сезона с опцией выкупа.

Отмечается, что ЦСКА может согласить на такой вариант сделки, хотя «армейцы» предпочитают продать Кучаева сразу.

В сезоне 2021/2022 Константин Кучаев забил один гол в 15 матчах за ЦСКА во всех соревнованиях. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 4 миллиона евро.