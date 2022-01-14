Трансфер Ивана Сергеева: очередной загубленный «Зенитом» талант или новая надежда сборной России

Истории о «футбольных золушках» в нашем футболе весьма частое явление. В роли «доброй феи» в последние годы выступает питерский «Зенит», обладающий одним из главных, если не главным рычагом воздействия на футболистов – финансами. Поэтому стоит игроку только «блеснуть», как он оказывается «околдованным» чарами семикратного чемпиона России. Последняя такая история случилась с Иваном Сергеевым, который перебрался в стан «Зенита» всего несколько дней назад. Получится ли у таранного форварда проявить себя в лучшем клубе страны, или же он станет очередным загубленным талантом?

Движение Ивана Сергеева весьма поступательно. После начала пути в «Строгино», 26-летний форвард поиграл в «Риге» и «Тамбове», позабивал в «Торпедо», а наиболее ярко проявил себя в прошлом сезоне в составе «Крыльев Советов», с которыми «порвал» всех соперников в ФНЛ. Между делом форвард установил несколько рекордов, среди которых наибольшее количество хет-триков за сезон (5), а также забил 40 мячей за сезон, побив тем самым вечный рекорд Андрея Федькова. И даже после столь яркой вспышки Сергеев «не погас» в РПЛ, где вместе с самарской командой боролся за место в середине турнирной таблицы. За первую часть сезона нападающему удалось отличиться шесть раз в 18 матчах, что является весьма неплохим результатом. «Зенит» клюнул, переманив Сергеева за чуть более 2 млн евро. В отличие от своих прошлых сделок, питерский клуб проявил весьма сдержанную политику.

Стоит только вспомнить Ивана Соловьёва, который ярко сверкнул лишь в одной игре за московское «Динамо», как сразу же получил невероятно выгодный контракт от «Зенита». Тем более что в столичном клубе у 19-летнего полузащитника, проявившего себя за счёт гола в дерби с «Локомотивом», заработная плата составляла всего 35 тысяч рублей. Деньги сделали своё дело, но в питерском клубе полузащитник сыграл всего четыре раза за два сезона. Любопытно, что половина его матчей пришлась на еврокубки. Не сумев раскрыться даже в «Зените-2», Соловьёв отправился в Пермь, затем в Воронеж, далее в Сочи, а сейчас «пылит» за узбекистанский «Навбахор». Весьма похожая история у Ивана Новосельцева (вновь Иван, уж не совпадение ли?!). Игрок – открытие РПЛ сезона 2016/2017 – ворвавшийся в СМИ предложением своей девушке после футбольного матча и получивший вызов, будучи игроком «Ростова» (тогда это ещё не было мейнстримом), оказался совсем не готовым для «Зенита». Девять матчей за питерский клуб в течение двух сезонов и аренды в Тулу, Махачкалу и Ростов-на-Дону завершились выступлениями за «Сочи». Но и там проявить себя не удалось, поэтому текущий сезон Новосельцев, имеющий пять матчей в составе национальной команды, проводит в тульском «Арсенале».

Когда Новосельцев переходил в «Зенит» из «Ростова», то главным тренером последнего был Курбан Бердыев. При нём раскрылся не только Иван, но и Дмитрий Полоз, а также Эльмир Набиуллин, получившие приглашение питерского клуба в своём футбольном расцвете. Проявить себя у того и другого не получилось, но в общей сложности за питерцев они провели 53 матча, а Полоз даже имеет на своём счету три мяча. Сегодня оба защищают цвета «Сочи», куда отправляются не проходящие в состав питерского клуба игроки.

Можно вспомнить ещё пару французов, у которых не получилось заиграть в «Зените»: Йоан Молло и Себастьян Пюйгренье. Казалось, что и тот и другой смогут усилить клуб, в особенности мощный Пюйгренье, но выиграть конкуренцию у одноклубников у них не вышло. Не повезло Молло, который был одним из лидеров «Крыльев Советов», но которому оказалось весьма сложно проявить себя при находящихся в отличной форме Кокорине, Шатове, Данни, Жулиано и Маке. Глядя на трансфер Ивана Сергеева, понимаешь, что в этот раз «Зенит» не поспешил. Форвард в самом расцвете сил, не «утонул» в РПЛ после повышения в классе, готов к дальнейшему росту и, вероятно, одному из своих самых больших контрактов. Век футболиста короток, поэтому успеть заработать – это весьма важный фактор. Хотелось бы, чтобы в этот раз всё было с пользой. Не только для финансового состояния игрока, но и для усиления сборной России. Всё в руках Ивана Сергеева…

Константин Лицин