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​Каттани рассказал, чем «Спартак» может гордиться на трансферном рынке

13 Января 2022 • 16:41 Комментировать (2)

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос по поводу работы клуба на трансферном рынке.  Видео со словами итальянца появилось на клубном канале «красно-белых» в YouTube.

Напомним, в декабре Лука Каттани стал спортивным директором «Спартака», а тренерское кресло занял его соотечественник Паоло Ваноли.

«Я хочу сказать важную вещь: никого из последних 5-6 новичков «Спартаку» не предложили. Это были внутренние решения. Я не раз слышал мнения о том, что агенты стали хозяевами футбола. Но в случае «Спартака» это не так, и, на мой взгляд, мы можем этим гордиться. Это сигнал, который говорит о том, что мы на правильном пути», - сказал Каттани.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
galimovnikola
13 Января 2022 в 17:21
Набрали сопляков и хвастаются С таким усилением только в ФНЛ играть Пока эта молодежь заиграет пройдет самое мало 2-3 года а Спартак на 9ом месте в год столетия клуба Позорище
Volond
13 Января 2022 в 17:32
в четверке будем)) вот увидишь
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