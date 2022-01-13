​Каттани рассказал, чем «Спартак» может гордиться на трансферном рынке

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос по поводу работы клуба на трансферном рынке. Видео со словами итальянца появилось на клубном канале «красно-белых» в YouTube.

Напомним, в декабре Лука Каттани стал спортивным директором «Спартака», а тренерское кресло занял его соотечественник Паоло Ваноли.

«Я хочу сказать важную вещь: никого из последних 5-6 новичков «Спартаку» не предложили. Это были внутренние решения. Я не раз слышал мнения о том, что агенты стали хозяевами футбола. Но в случае «Спартака» это не так, и, на мой взгляд, мы можем этим гордиться. Это сигнал, который говорит о том, что мы на правильном пути», - сказал Каттани.