​Директор «Спартака» Каттани: «Не знаю, когда будет результат, но он будет»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о задачах, которые перед ним стоят в московском клубе. Интервью итальянца появилось на клубном канале «красно-белых» в YouTube.

«С Лукой Каттани или без него «Спартак» вернётся в элиту российского футбола. Мотивация здесь простая. Руководство очень хочет вернуть «Спартак» наверх, а я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на трансферный рынок.

Уверен, что «Спартак» вернётся на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства клуба. Конечно, понадобится и удача, ведь мы должны постараться это как можно быстрее. В этом и есть моя ответственность. Я не знаю, когда будет результат, но он обязательно будет», - сказал Каттани.