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​Каттани: «Если честно, ситуация в «Спартаке» не подходит моему характеру»

13 Января 2022 • 16:16 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу московского клуба, в который он пришёл в прошлом месяце. Видео со словами итальянца было опубликовано на клубном канале «красно-белых» в YouTube.

«Спартак» - это не просто большой клуб, это что-то особенное. Таким было моё первое впечатление. Давление, которое есть здесь, не оказывается ни на один другой клуб. Понятно, что если реагировать на всё, что пишут и говорят, мне не хватит рабочего дня. Я должен быть сосредоточен на других вопросах.

Я уже ощутил давление, и это было большим сюрпризом. Если честно, вся эта ситуация не подходит моему характеру. Я человек, который концентрируется на работе, а не на том, чтобы о ней рассказывать. Понятно, что все хотят знать информацию обо мне. Но, на мой взгляд, важнее то, что я делаю и намерен делать», - сказал Каттани.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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