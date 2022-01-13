​Каттани объяснил, почему «Спартак» выбрал Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу Паоло Ваноли.

Напомним, в декабре Паоло Ваноли, ранее входивший в тренерский штаб Антонио Конте, занял тренерское кресло в стане «красно-белых», сменив Руя Виторию.

«Эта работа стала для Ваноли большим, престижным и важным вызовом, как и для меня. Я работал в «ПСЖ», где нельзя ошибиться. Про Паноли можно сказать то же самое, ведь он работал с Антонио Конте – с одним из лучших тренеров в мире, настоящим перфекционистом. Требовательность, которую Ваноли привнесёт в «Спартак», будет на очень высоком уровне. Ваноли подходит команде – это очень серьёзный и компетентный человек. У нас с ним есть общее качество – внимание к деталям. Это качество позволит добиться многого», - сказал Каттани. Видео было опубликовано на клубном канале «Спартака» в YouTube.