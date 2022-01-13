Денис Глушаков, как мы уже рассказывали, в четверг посредством публикации в «Инстаграме» показал «звонок» Александру Кокорину с призывом переходить в «Химки» вслед за Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.

Любопытно, что сам Александр Кокорин поставил «лайк» этой публикации Дениса Глушакова. При этом в «Химках» ранее назвали трансфер Кокорина нереалистичным.

Скоро исполнится ровно год, как Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». За это время нападающий провёл за итальянский клуб во всех соревнованиях всего 10 матчей. Ни одним результативным действием россиянин не отметился.