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​Деменко: «Опыт работы в АПЛ поможет Фарке в РПЛ»

13 Января 2022 • 15:24 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «быков».

«Сначала я думал, что тренером станет Николич. Но, видимо, с ним не смогли договориться. Фарке тоже был в списке, оттягивать Галицкий не хотел, ведь он прекрасно понимает, что команде надо на сборы ехать и тренера надо уже назначать. Контракт на два года. Момент для того, чтобы возглавить команду, хороший для Фарке. Команда идёт на 5 месте, но «Краснодар», однозначно, поднимется. Наверное, клуб возьмёт ещё нескольких игроков.

Фарке - специалист немецкий. Однозначно, он будет прививать команде немецкую дисциплину. Пока говорить что-то тяжело, все-таки в РПЛ он ещё не работал. Нужно время. Я считаю, что Фарке берёт очень хорошую команду, сбалансированную. По большому счету, в РПЛ «Краснодар» по игре никому не уступал, кроме «Зенита», может быть. «Краснодар» - хорошая команда.

Фарке 4 года работал с «Норвичем». Опыт работы в одной из сильнейших лиг мира, безусловно, поможет ему. Он - опытный тренер. Но он работал с бойцовскими командами, а Сергей Николаевич Галицкий все-таки любит более открытый футбол. Думаю, Фарке перестроится. Он работал с командами, которые вынуждены играть от обороны, тут такого не будет. Тут ему будет работать легче. В РПЛ «Краснодар» может играть с любым соперником. Если ещё придут новые игроки, ему будет работать ещё лучше», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Даниэль Фарке
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