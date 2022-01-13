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​В «Химках» рассказали, реален ли трансфер Кокорина

13 Января 2022 • 15:11 Комментировать

В последние дни активно ведутся разговоры о том, что после Павла Мамаева и Юрия Жиркова в «Химки» может перейти и Александр Кокорин. Эти разговоры подогревает Денис Глушаков, который несколько раз говорил о Кокорине и даже в шутку позвал форварда в команду.

Комментарий по поводу Александр Кокорина дал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок».

Разговоры о Кокорине Терюшков назвал шуткой, отметив, что клуб даже не выходил на футболиста «Фиорентины».

«Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности», - сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу». При этом он признал, что в начале трансферного окна в клубе раздумывали под предложением для Александра.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Фиорентина Александр Кокорин Роман Терюшков
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