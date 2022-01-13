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​Глушаков «позвонил» Кокорину и позвал в «Химки» фото

13 Января 2022 • 14:45 Комментировать

Хавбек «Химок» Денис Глушаков опубликовал фотографию на своей страничке в «Инстаграме». На фото футболист сидит на кресле с гитарой и держит в руке трубку телефона старого образца.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» - такой явно выдуманной цитатой подписал Глушаков опубликованную фотографию.

 

Напомним, что «Химки» в зимнее трансферное окно уже успели подписать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым. Слухи говорят о том, что в подмосковный клуб может перебраться и Александр Кокорин. Форвард уже почти год играет за «Фиорентину», но за это время не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Фиорентина Александр Кокорин Денис Глушаков
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