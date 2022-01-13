Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 31-летнего нападающего Фёдора Смолова из стана «железнодорожников» в столичное «Динамо».

- По моему мнению, это достаточно серьёзный трансфер. У «Динамо» прослеживается дефицит в линии атаки, и Смолов как воспитанник клуба, опытный футболист и россиянин должен усилить «бело-голубых». Я думаю, Фёдору поможет динамовское прошлое, но не исключаю, что ему потребуется какое-то время для адаптации к требованиям тренерского штаба Шварца, поскольку «Динамо» сейчас является яркой командой со своим стилем, рисунком и спецификой.

Что касается «Локомотива», то там явно сменился вектор развития. Он теперь хочет омолаживать состав и зарабатывать деньги на трансферах, при этом добиваясь высоких спортивных результатов. Посмотрим, как это у железнодорожников получится. Если сменщик Смолова не сможет эффективно заменить его, то уход Фёдора окажется для «Локомотива» неудачным со спортивной точки зрения. В финансовом плане «Локомотив», скорее всего, разгрузит свою зарплатную ведомость, но главное – это место в турнирной таблице.