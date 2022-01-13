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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Новый тренер «Краснодара» дал комментарий после назначения – ранее он работал в АПЛ

13 Января 2022 • 14:24 Комментировать

В четверг «Краснодар» объявил о том, что тренерский мостик занял Даниэль Фарке. Это немецкий тренер, который в начале ноября был уволен из английского «Норвича». После назначения в российском клубе Фарке дал комментарий. Его в «Твиттере» привела пресс-служба краснодарских «быков».

Сперва в своём комментарии Фарке поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за доверие к нему и его ассистентам.

«Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее», - отметил новоиспечённый тренер команды.

Фарке назвал большим преимуществом то, что чемпионат России возобновится только в конце февраля. По словам тренера, у его штаба будет время на полноценную подготовку команды.

После 18 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Даниэль Фарке
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