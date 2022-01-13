​В «Спартаке» прокомментировали слухи о скором отъезде Жиго

Действующий контракт Самуэля Жиго со «Спартаком» рассчитан до конца сезона, а потому в прессе то и дело появляются слухи касательно будущего французского футболиста. В Турции сообщалось, что Жиго в обозримом будущем переберётся в ряды «Трабзонспора». В «Спартаке» поспешили отреагировать на эти слухи.

Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу «Спартака», сказал журналистам, что информация из Турции не является правдивой. Жиго, как и остальные игроки «красно-белых», готовится к старту зимних сборов.

Добавим, что «Спартак» первую часть сезона завершил на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.