Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» прокомментировали слухи о скором отъезде Жиго

13 Января 2022 • 14:15 Комментировать

Действующий контракт Самуэля Жиго со «Спартаком» рассчитан до конца сезона, а потому в прессе то и дело появляются слухи касательно будущего французского футболиста. В Турции сообщалось, что Жиго в обозримом будущем переберётся в ряды «Трабзонспора». В «Спартаке» поспешили отреагировать на эти слухи.

Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу «Спартака», сказал журналистам, что информация из Турции не является правдивой. Жиго, как и остальные игроки «красно-белых», готовится к старту зимних сборов.

Добавим, что «Спартак» первую часть сезона завершил на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго Дмитрий Зеленов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
15:11 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» рассказали, реален ли трансфер Кокорина
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков «позвонил» Кокорину и позвал в «Химки» фото
14:32 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Смолов восполнит дефицит в атаке «Динамо» эксклюзив
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Новый тренер «Краснодара» дал комментарий после назначения – ранее он работал в АПЛ
14:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи о скором отъезде Жиго
13:43 · Россия. Премьер-лига
«Спасибо, что поверили»: Жирков прокомментировал переход в «Химки» 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» раскрыли детали контракта Жиркова 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
Реакция Сёмина на уход Зе Луиша из «Локомотива»
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Химки» представили Жиркова в образе «Рэмбо» фото
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба и Азмун отправились с «Зенитом» на первый зимний сбор
11:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Зе Луишу будет сложно найти новый клуб»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Рубин» серьёзно рассчитывает на Ломовицкого»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий объяснил, почему покинул «Спартак» 1
10:22 · Россия. Премьер-лига
Зе Луиш покинул «Локомотив» официально
10:16 · Россия. Премьер-лига
Каттани: «Уверен, что «Спартак» вернётся на первые позиции»
Все новости
Рекомендуем