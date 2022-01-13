«Спасибо, что поверили»: Жирков прокомментировал переход в «Химки»

Новичок «Химок» Юрий Жирков высказался о переходе в подмосковную команду. О трансфере 38-летнего футболиста было объявлено в среду, 12 января.

«Очень рад, что продолжаю карьеру. Надеюсь, все сложится удачно. Спасибо за то, что поверили и дали эту возможность», - сказал опытный игрок в беседе с клубной пресс-службой.

Ранее были раскрыты детали соглашения Жиркова с «Химками». Стороны заключили контракт до окончания сезона-2021/2022 с возможностью пролонгации на один год.

В подмосковный коллектив Юрий перешел на правах свободного агента. Летом 2021 года у него истек срок действия контракта с петербургским «Зенитом».