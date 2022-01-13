«Химки» раскрыли детали контракта Жиркова

В среду, 12 января, 38-летний российский ветеран Юрий Жирков пополнил ряды подмосковных «Химок». При этом клуб не стал раскрывать детали сделки.

Сегодня же «Химки» сообщили, на каких условиях подписали опытного защитника. Трудовой договор Юрия рассчитан до окончания текущего сезона. В контракте прописана опция пролонгации сотрудничества на один год.

К подмосковному коллективу Жирков присоединился на правах свободного агента. У игрока минувшим летом истек контракт с «Зенитом», и он последующие полгода находился без клуба.

За плечами Юрия есть опыт выступлений в АПЛ, где он защищал цвета «Челси». В составе сборной России игрок провел 104 матча и забил два гола.