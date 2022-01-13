Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» раскрыли детали контракта Жиркова

13 Января 2022 • 13:34 Комментировать (1)

В среду, 12 января, 38-летний российский ветеран Юрий Жирков пополнил ряды подмосковных «Химок». При этом клуб не стал раскрывать детали сделки.

Сегодня же «Химки» сообщили, на каких условиях подписали опытного защитника. Трудовой договор Юрия рассчитан до окончания текущего сезона. В контракте прописана опция пролонгации сотрудничества на один год.

К подмосковному коллективу Жирков присоединился на правах свободного агента. У игрока минувшим летом истек контракт с «Зенитом», и он последующие полгода находился без клуба.

За плечами Юрия есть опыт выступлений в АПЛ, где он защищал цвета «Челси». В составе сборной России игрок провел 104 матча и забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Куляба
13 Января 2022 в 13:43
не стали раскрывать детали сделки? ДА НУ? Вчера ж у вас тут статья была, где руководитель Химок сказал срок контракта )))))))))
И ВОЗНИКАЕТ ВОПРОСИК: это вчера вы нас развели или теперь?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
13:43 · Россия. Премьер-лига
«Спасибо, что поверили»: Жирков прокомментировал переход в «Химки» 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» раскрыли детали контракта Жиркова 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
Реакция Сёмина на уход Зе Луиша из «Локомотива»
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Химки» представили Жиркова в образе «Рэмбо» фото
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба и Азмун отправились с «Зенитом» на первый зимний сбор
11:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Зе Луишу будет сложно найти новый клуб»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Рубин» серьёзно рассчитывает на Ломовицкого»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий объяснил, почему покинул «Спартак» 1
10:22 · Россия. Премьер-лига
Зе Луиш покинул «Локомотив» официально
10:16 · Россия. Премьер-лига
Каттани: «Уверен, что «Спартак» вернётся на первые позиции»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Уход Мурило - потеря для «Локомотива», он перспективнее Едвая»
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» нацелился на форварда «Локомотива»
02:50 · Россия. ФНЛ
Эмини окончательно покинул «Акрон» и вернулся в «Македонию»
02:35 · Россия. ФНЛ
Бабаев вторую часть сезона проведёт в Липецке
02:23 · Россия. ФНЛ
Обивалин подписал контракт с «Томью»
Все новости
Рекомендуем