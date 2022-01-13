Немецкий тренер Даниэль Фарке, ранее возглавлявший «Норвич», трудоустроился в российской Премьер-лиге. Он занял пост наставника «Краснодара», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Контракт между «быками» и 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. В его тренерский штаб вошли Эдмунд Риемер, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

У руля краснодарской команды Фарке заменил Виктора Ганчаренко, которого отправили в отставку 5 января.

На зимнюю паузу в российской Премьер-лиге «Краснодар» ушел на пятом месте в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего «Зенита» на девять баллов.