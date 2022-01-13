Реакция Сёмина на уход Зе Луиша из «Локомотива»

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин высказался об уходе форварда Зе Луиша из столичного «Локомотива». Сегодня утром было объявлено о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Зе Луиш играет? Нет. Я его не вижу. Нужно задать вопрос тем, кто его убрал», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее «железнодорожники» расстались с Фёдором Смоловым, которого продали в московское «Динамо».

Вчера, 12 января, «Локомотив» объявил о подписании нового нападающего. За москвичей будет выступать чешский бомбардир Ян Кухта.