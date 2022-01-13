Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» представили Жиркова в образе «Рэмбо» фото

13 Января 2022 • 12:10 Комментировать

Подмосковные «Химки» оригинальным способом представили новичка команды Юрия Жиркова. В твиттер-аккаунте клуба 38-летний игрок предстал в образе киногероя «Рэмбо». Напомним, что эту роль исполнил известный американский актер Сильвестр Сталлоне.

«Еще повоюем», - гласит сообщение клуба в социальной сети.

Официально о переходе Жиркова в «Химки» было объявлено в среду, 12 января. По данным СМИ, стороны заключили краткосрочный трудовой договор до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Юрий защищал цвета петербургского «Зенита». В конце июня у него истек контракт с «сине-бело-голубыми». С того момента ветеран находился в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
13:43 · Россия. Премьер-лига
«Спасибо, что поверили»: Жирков прокомментировал переход в «Химки» 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» раскрыли детали контракта Жиркова 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
Реакция Сёмина на уход Зе Луиша из «Локомотива»
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Химки» представили Жиркова в образе «Рэмбо» фото
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба и Азмун отправились с «Зенитом» на первый зимний сбор
11:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Зе Луишу будет сложно найти новый клуб»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Рубин» серьёзно рассчитывает на Ломовицкого»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий объяснил, почему покинул «Спартак» 1
10:22 · Россия. Премьер-лига
Зе Луиш покинул «Локомотив» официально
10:16 · Россия. Премьер-лига
Каттани: «Уверен, что «Спартак» вернётся на первые позиции»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Уход Мурило - потеря для «Локомотива», он перспективнее Едвая»
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» нацелился на форварда «Локомотива»
02:50 · Россия. ФНЛ
Эмини окончательно покинул «Акрон» и вернулся в «Македонию»
02:35 · Россия. ФНЛ
Бабаев вторую часть сезона проведёт в Липецке
02:23 · Россия. ФНЛ
Обивалин подписал контракт с «Томью»
Все новости
Рекомендуем