Подмосковные «Химки» оригинальным способом представили новичка команды Юрия Жиркова. В твиттер-аккаунте клуба 38-летний игрок предстал в образе киногероя «Рэмбо». Напомним, что эту роль исполнил известный американский актер Сильвестр Сталлоне.

«Еще повоюем», - гласит сообщение клуба в социальной сети.

Официально о переходе Жиркова в «Химки» было объявлено в среду, 12 января. По данным СМИ, стороны заключили краткосрочный трудовой договор до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Юрий защищал цвета петербургского «Зенита». В конце июня у него истек контракт с «сине-бело-голубыми». С того момента ветеран находился в статусе свободного агента.