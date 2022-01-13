Дзюба и Азмун отправились с «Зенитом» на первый зимний сбор

Петербургский «Зенит» объявил состав команды на первый тренировочный сбор. «Сине-бело-голубые» начнут подготовку ко второй части сезона в Объединённых Арабских Эмиратах. На сбор в Дубай отправились 28 футболистов, в числе которых нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Ранее Дзюбу сватали в казанский «Рубин», однако клуб из Татарстана пока не стал подписывать игрока. Что касается Азмуна, то иранца сватали в «Лион» и туринский «Ювентус». Стороны вели переговоры, но не сошлись по сумме отступных.

Первый сбор подопечных Сергея Семака продлится до 25 января. В Дубае чемпион России проведет три контрольных матча.