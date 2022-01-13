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Смородская: «Зе Луишу будет сложно найти новый клуб»

13 Января 2022 • 11:28 Комментировать

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», прокомментировал уход нападающего Зе Луиша. «Железнодорожники» расторгли контракт с футболистом по обоюдному согласию.

«Непросто ему будет найти клуб, учитывая все обстоятельства. Найти клуб после того, как ты долго сидел с травмой, трудно. Но такова футбольная жизнь», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

Зе Луиш пополнил ряды «Локомотива» в октябре 2020 года. С того момента нападающий принял участие всего в 15 матчах, в которых забил лишь один гол. Контракт форварда с москвичами был рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Зе Луиш
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