Слуцкий: «Рубин» серьёзно рассчитывает на Ломовицкого»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке команды Александре Ломовицком, купленном у московского «Спартака» этой зимой за 1,5 миллиона евро.

«Ломовицкий давно на слуху. Не все у него получилось в «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Мы же на него серьезно рассчитываем», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

23-летний полузащитник подписал с клубом из Татарстана трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. В текущем сезоне Александр сыграл 14 матчей в РПЛ и отдал один ассист.

По итогам 18 туров подопечные Слуцкого занимают десятое место в турнирной таблице.