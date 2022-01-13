Ломовицкий объяснил, почему покинул «Спартак»

Хавбек Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в казанский «Рубин».

«Быстро все решили и договорились. Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, начинаю с чистого листа с новыми силами и целями», - приводит слова 23-летнего полузащитника пресс-служба клуба.

Ломовицкий присоединился к «Рубину» в текущее трансферное окно. Его переход обошелся казанскому клубу в 1,5 миллиона евро. Александр заключил с новым работодателем долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

В сезоне-2021/2022 хавбек сыграл 14 матчей в чемпионате России и сделал одну голевую передачу.