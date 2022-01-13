Нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш больше не является игроком московского «Локомотива». Как сообщила пресс-служба «железнодорожников», стороны прекратили сотрудничество по обоюдной договоренности.

Цвета столичного коллектива 30-летний форвард защищал с осени 2020 года. В футболке «Локомотива» Зе Луиш провел 15 поединков и отметился лишь одним результативным ударом.

В чемпионате России африканец также известен по выступлениям за «Спартак». В составе «народной команды» форвард играл с 2015 по 2019 год.

В текущем сезоне Премьер-лиги нападающий провел всего три матча.